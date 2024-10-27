تعادل سلبي بين ريال مدريد وبرشلونة في الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:
يلتقي ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في إطار منافسات الدوري الإسباني لموسم 2024/25، مساء اليوم.
انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة المقامة حالياً في مدريد على ستاد "سانتياجو برنابيو".
وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:
حراسة المرمى: لونين.
خط الدفاع: ميندي، روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، فالفيردي.
خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كليان مبابي.
فيما يدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إينياكي بينيا.
خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.
وجاء تشكيل برشلونة للقاء كالتالي:
حراسة المرمى: إينياكي بينيا.
خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.