اخبار الرياضه

تعادل سلبي بين ريال مدريد وبرشلونة في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي ضد نظيره في إطار منافسات لموسم 2024/25، مساء اليوم.

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة المقامة حالياً في مدريد على ستاد "سانتياجو برنابيو".

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كليان مبابي.

فيما يدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

وجاء تشكيل برشلونة للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا