تعادل سلبي بين ريال مدريد وبرشلونة في الشوط الأول



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في إطار منافسات الدوري الإسباني لموسم 2024/25، مساء اليوم.

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة المقامة حالياً في مدريد على ستاد "سانتياجو برنابيو".

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كليان مبابي.

فيما يدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

وجاء تشكيل برشلونة للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.