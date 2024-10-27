الامارات | الوصل ينزف.. الجزيرة يتقدم والعروبة يتذوق حلاوة الفوز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الجزيرة انتصاره الثالث على التوالي، والرابع منذ بداية الموسم، على حساب ضيفه خورفكان 4-2، أمس، على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، محافظاً على المركز الرابع خلف الوحدة الثالث الذي يملك 13 نقطة، ويواصل بذلك الضغط على المتصدرين الشارقة وشباب الأهلي (15 نقطة)، اللذين يتقابلان مساء اليوم، فيما تجمد رصيد خورفكان عند ست نقاط في المركز العاشر.

ولم يجد الجزيرة أي صعوبة تذكر في تحقيق الانتصار الثمين، إذ إن الهدفين الأول والثاني جاءا عبر عمر تراوري (7) ومامادو كلوبالي (18)، وسهلا من مهمة الفريق، على الرغم من أن الضيوف قلصوا الفارق بواسطة لورينسي ناسسيمنتو (23)، لكن أصحاب الأرض عززوا تقدمهم بالهدف الثالث بواسطة محمد ربيع (34)، والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية، واصل الجزيرة أفضليته في اللقاء، ونجح في توسيع الفارق بالهدف الرابع عبر نيسكينز كيبانو (63)، وعاد الضيوف وقلصوا الفارق بواسطة لورينسي ناسسيمنتو، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه (78) الذي انتهت عليه المباراة.

وفي مواجهة أخرى، واصل فريق الوصل (حامل اللقب) نزيف النقاط للمباراة الثالثة توالياً، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي في مواجهة مضيفه عجمان. وبهذه النتيجة أضاف «الإمبراطور» النقطة الثامنة في المركز السابع، فيما رفع «البركان» رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ11.

وعلى استاد دبا، حافظ فريق العروبة على هدف سجله في الدقيقة الرابعة بمرمى بني ياس، ليحقق «الوافد الجديد» فوزه الأول في المسابقة، بعد خمس خسائر على التوالي، ليجمع أول ثلاث نقاط في رصيده وتقدم من المركز الأخير إلى الترتيب الـ13، بينما تجمدت نقاط «السماوي» عند سبع نقاط في الترتيب التاسع.

وكان مهاجم أصحاب الأرض، محمد رضا، قد سجل هدف اللقاء الوحيد، مستفيداً من التشتيت الخاطئ لمدافع فريق بني ياس سيل سامويل خلال محاولته إبعادها لركلة ركنية، ورغم محاولات الضيوف المستميتة في بقية المباراة، إلا أنها لم تكن كافية لتجنب الخسارة.