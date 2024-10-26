شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على المصرية للاتصالات 69 / 58 فى دوري مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب المصرية للاتصالات بنتيجة 69 / 58، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، السبت ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للسلة.

‏‎أقيمت المباراة على صالة نادي الشرقية للدخان، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 69 / 58.

‏‎قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد في ثالث مباريات الموسم تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة ومواصلة العروض القوية للفريق، بعدما تغلب خلال الجولة الماضية على فريق طلائع الجيش بنتيجة 94-64.