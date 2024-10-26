التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني الألماني لفريق برشلونة، هانز فليك، على التشكيل الذي سيخوض به الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويحل فريق برشلونة عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: إجناسيو بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي.

ويدخل فريق برشلونة المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن الريال الوصيف.

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