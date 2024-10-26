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التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني الألماني لفريق ، هانز فليك، على التشكيل الذي سيخوض به الكلاسيكو أمام .

ويحل فريق برشلونة عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 11 من .

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: إجناسيو بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي.

ويدخل فريق برشلونة المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن الريال الوصيف.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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