"كان عايز يا خد اللقطة؟".. ميدو يُفجر مفاجآة بخصوص ركلة ترجيح شيكابالا أمام الأهلي في السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لاقت ركلة الترجيح الذي أهدرها قائد الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في بطولة كأس مصر رواجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.

وهو الأمر الذي يعود لأهميتها كون تسجيلها كان يُعني تتويج الزمالك ببطولة السوبر المصري وذهب آخرون إلى أن شيكابالا أهدر الركلة لانشغال تفكيره خلال التسديد بالاحتفال و "آخذ اللقطة" كونها ركلة التتويج.

وردّ لاعب الزمالك ومدربه الأسبق أحمد حسام "ميدو"، على الأمر عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة:"للناس اللي بتقول شيكابالا كان عايز يا خد اللقطة عايز أقولكم إن شيكابالا ماكانش داخل يشوط بس للأسف في لاعيب كان دوره ورفض أنه يخش يشوط وقال للاعيبه أنا مش هشوط قبل كباتن الفرقة فشيكابالا دخل شاط مكانه.. دي الحقيقة شيكابالا ماكانش عايز ياخد لقطة ولا حاجة ولكن تحمل المسؤولية ككابتن فرقة بعد رفض اللاعب التسديد".

وخسر الزمالك بركلات الترجيح على يد نظيره الأهلي بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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