موقف إنساني بين محمد عواد وجماهير الأهلي.. تفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

سلط محمود فايز، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، الضوء على موقف إنساني حدث بين محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، وجماهير النادي الأهلي، خلال نهائي كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد أمس، وانتهت لصالح المارد الأحمر بركلات الترجيح.

وكتب فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إضافة إلى مستوى عواد الأكثر من ممتاز وفي تألق واضح… كان في لقطة امبارح خطفت قلبي والله على مستوى إخلاقي وإنساني رائع».

وأضاف: «في رطوبة وحرارة عالية جدًا بعض من جمهور الأهلي كان عطشان، ونادي على عواد وطلب منه كام إزارة مياه، والله عواد رمي لهم كل ازايز المياه اللي كانت معاه.. تخيل؟».

وتابع: «وفي أقرب توقف طلب مياه أكثر له وللجمهور وحسام عبدالمجيد ساعده في توزيع ازايز المياه على الجمهور الأهلاوي في التوقف».

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي توج بلقب بكأس السوبر المصري بعد الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7- 6 بعد التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.