الامارات | عجمان يُخصص 50% من مدرجاته لجماهير الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت إدارة نادي عجمان منح جماهير الوصل نسبة 50% من السعة الرسمية لاستاد راشد بن سعيد، الذي يستضيف لقاء الفريقين غداً، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال مدير فريق عجمان، محمد حسين لـ«الإمارات اليوم» إن قرار إدارة عجمان بتخصيص 50% من سعة الاستاد يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع الناديين، وتقديراً لدور جمهور الوصل الذي يُثري دائماً المدرجات في أي مكان يوجد فيه.

وأضاف: «الحضور الجماهيري سيزيد من إثارة المباراة، خاصة أن الفريقين يمران بأفضل حالاتهما بعد تأهلهما إلى الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، ونجاح الوصل في الفوز على مستضيفه الغرافة 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال: «بالنسبة لفريق عجمان، فاللاعبون في أوج جاهزيتهم الفنية والبدنية والمعنوية، فقد انعكس الفوز على خورفكان في دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، على التحضيرات، وما زاد من أفضلية التحضيرات خلو قائمة الفريق من أي غيابات، وهذا سيمنح الجهاز الفني بقيادة المدرب غوران، خيارات أوسع على نطاق التشكيلة وطريقة اللعب اللتين سيخوض بهما اللقاء».

وحفزت إدارة عجمان جماهيرها على الحضور ودعم الفريق خلال مباراة الوصل، من خلال تقديم جوائز مميزة، عبارة عن حواسب آلية وأجهزة محمول وسماعات هواتف نقالة، سيجري السحب عليها بين شوطي المباراة.

وأكد محمد حسين أن «هناك ارتياحاً كبيراً لدى الإدارة والجهاز الفني للمستويات التي قدمها فريق عجمان منذ بداية الموسم، رغم أن النتائج ليست على مستوى الأداء الذي قدمه الفريق في كل المباريات». وقال: «واجهنا سوء حظ في كثير من المباريات، لكن ما يُحسب لفريق عجمان أنه يؤدي جميع مبارياته بمستويات ثابتة، وتبقى النتائج مرهونة بعامل التوفيق، ونأمل أن يكون التوفيق معنا في مباراة الوصل».

وأشار: «أهم ما يُميز عجمان هذا الموسم وجود دكة بدلاء قوية تستطيع أن تُحقق الإضافة المطلوبة متى طُلب من أحد أفرادها المشاركة في المباريات، وقد كان للبدلاء دور حاسم وكبير في الفوز على خورفكان في مسابقة الكأس».

وعن رأيه في قرعة دور الثمانية لمسابقة كأس رئيس الدولة التي أوقعت عجمان في مواجهة شباب الأهلي، قال «جميع الفرق التي تأهلت لمرحلة دور الثمانية قوية، وبالتالي ستكون كل المباريات صعبة، لكن في الوقت نفسه الحظوظ ستبقى متساوية بين الجميع، لأن كل دور من البطولة يقام من مباراة واحدة، ونحن نحترم فريق شباب الأهلي، وأتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة من الجانبين».

. عجمان يستعد لمواجهة الوصل في ظروف مثالية، إذ تخلو قائمة الفريق من أي غيابات.