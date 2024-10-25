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أول تعليق من شوبير بعد تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، ومقدم البرامج الحالي على فوز المارد على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X"، تويتر سابقاً: "لا يصح إلا الصحيح".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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