شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي أفضل لاعب فى نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حصد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك التي أقيمت مساء اليوم، الخميس، بملعب محمد بن زايد بالإمارات والتي فاز فيها الأهلي بركلات الترجيح 7-6.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب محمد بن زايد .

سجل للأهلي كل من : محمد مجدي أفشة ، عمر كمال عبد الواحد ، مروان عطية ، عمرو السولية ، بيرسي تاو ، يحيى عطية الله ، حسين الشحات ، وأهدر للأهلي ، كلاً من : رضا سليم ،يوسف ايمن

وسجل للزمالك كل من : عبد الله السعيد ، حسام عبد المجيد ، ناصر منسي ، زيزو ، محمد السيد ، ميشالاك ، وأهدر للزمالك، كل من: حمزة المثلوثي ، شيكابالا وعمر جابر.

وأدار مباراة الليلة كل من: أمين عمر وعاونه ، كلاً من : محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

وضم تشكيل الأهلي كل من: محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".