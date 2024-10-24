الامارات | إقالة مدرب المنتخب السعودي مانشيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع مدرب المنتخب الأوّل الإيطالي روبرتو مانشيني بالتراضي، وفقا لما أعلن الخميس.

وقال الاتحاد في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "توصّل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني روبرتو مانشيني، اليوم لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية".

وأكّد الاتحاد السعودي أن اسم المدرب الجديد "سيُعلن خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية".