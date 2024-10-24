الأهلي يعود إلى القاهرة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي، موعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة، عقب انتهاء بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، والمقامة في الإمارات العربية المتحدة.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى القاهرة، عقب انتهاء مباراة النهائي مباشرة، ويرافق البعثة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق.

ويلتقي الأهلي الزمالك في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد محمد بن زايد، في نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

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