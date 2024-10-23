نهائي السوبر المصري.. الزمالك يخوض مواجهة الأهلي بالزي الأسود

الشارقة - اميمة ياسر -

تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الأسود الكامل في مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري.

يأتي ذلك بسبب تعارض الزي الأساسي لفريق الزمالك مع زي الأهلي بسبب ارتداء المنافس للشورت الأبيض، وتم إخطار الجهاز الإداري لفريق الزمالك بارتداء الزي الأسود بالكامل في لقاء الغد.

وخاض الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام مران اليوم استعدادًا لمباراة الأهلي، وقام جوميز بتوجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم تعليمات باستمرار.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع النادي الأهلي في المباراة المقرر لها غدًا الخميس، باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وتأهل الزمالك إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما تأهل الأهلي بعد تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.