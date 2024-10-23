"هل لديك إثبات؟".. انفعال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انفعل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك، المقرر لها في الثامنة مساء غدا في نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

ووجه أحد الصحفيين في المؤتمر، سؤلا إلى كولر بشأن احتياج لاعبي الفريق الصغار مثل كهربا وإمام عاشور وكوكا إلى طبيب نفسي، للتحدث معهم عن حجم النادي الأهلي.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشعر بالاستغراب عرفت هذا الحديث من أين؟، هل لديك إثبات ولقطات أن اللاعبين الذين ذكرت أسمائهم في حاجة إلى طبيب نفسي؟، ولا أي كلام وخلاص".

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