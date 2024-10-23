جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك في نهائي السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في الثامنة مساء غدا الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة للمباراة خلال المران الختامي اليوم الأربعاء.

وكان الزمالك حقق الفوز على بيراميدز، في المباراة الماضية، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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