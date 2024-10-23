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شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (فيديوهات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة وبوروسيا دورتموند التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من

وشهد الشوط الأول تقدم الغواصات الصفراء الألمانية على العملاق الإسباني، بثنائية دونيل مالين وجيمي بينو جيتنز "30، 34".

وكان قد فاز ريال مدريد في المباراة الأولى على شتوتجارت الألماني بثلاثية مقابل هدف، والخسارة من ليل الفرنسي بهدف نظيف في الجولة الثانية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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