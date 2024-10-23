دوري أبطال أوروبا: الهولندي رايندرس يقود ميلان إلى فوزه الأول

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : قاد الهولندي تيخاني رايندرس فريقه ميلان الإيطالي إلى فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك على كلوب بروج البلجيكي المنقوص 3 1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من الدور الأول.

سجل رايندرس في الدقيقتين 61 و71 وتسبب بطرد لاعب كلوب بروج النيجيري رافايل أونييديكا (40)، في حين كان الأميركي كريستيان بوليسيك افتتح التسجيل لميلان (34) وعادل كيرياني سابي للضيوف (51).

وهو الفوز الثاني تواليا لميلان في مختلف المسابقات بعد ثلاثيته النظيفة في مرمى أودينيزي ضمن المرحلة الثامنة.

وحافظ الفريق اللومباردي على حظوظه في التأهّل إلى الأدوار الإقصائية بعد خسارتين أمام ليفربول الإنكليزي 0 3 وباير ليفركوزن الألماني 0 1.

في المقابل، تلقى كلوب بروج خسارته الثانية بعد الأولى أمام بوروسيا دورتموند الألماني 0 3 وفوزه على شتورم غراز غراتس النمسوي 1 0.

بدأ الضيوف بالضغط بسرعة وكادوا أن يخطفوا هدف السبق عبر اليوناني كريستيان تزوليس لكن الحارس الفرنسي مايك مانيان تصدى لتسديدته (2).

حاول مجددا لكن مانيان وقف سدا منيعا بتصدّ أجمل مبعدا الكرة إلى ركنية كادت تثمر هدفا عبر الإكوادوري جويل أوردونيس (7 و8).

جاء ردّ ميلان الأخطر بعد 20 دقيقة بتصويبة من بوليسيك على الجهة اليمنى أبعدها الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه (28).

وحافظ ماينان على التعادل مجددا بتصديه لتسديدة من الإسباني فيران خوتغلا (32).

وتمكن بوليسيك من التسجيل أخيرا من ركلة ركنية مباشرة إلى المرمى خادعت الحارس والدفاع (34).

وسرعان ما تلقى كلوب بروج ضربة ثانية بطرد لاعب الوسط أونييديكا ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخّله على رايندرس (40).

وأدخل نيكي هاين مدرب كلوب بروج كل من المدافع سابي ولاعب الوسط النروجي هوغو فيتلسين مطلع الشوط الثاني، فسجل البديل سابي هدف التعادل بصناعة البديل الآخر فيتلسين بتسديدة من داخل المنطقة (51).

واستغل ميلان النقص العددي، وتمكّن رايندرس من تسجيل الثاني من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية دقيقة من المتوغّل البديل السويسري نواه أوكافور بعد دقيقة على دخوله (61).

وحسم رايندرس بنفسه الفوز بطريقة مشابهة للأول لكن بتمريرة من الجهة اليمنى عبر البديل الآخر النيجيري صامويل تشوكويزي (71).

وأهدى البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ميلان، الشاب الصاعد فرانشيسكو كاماردا (16 عاما و226 يوما) مشاركته الأولى في دوري الأبطال، ليصبح أصغر لاعب لميلان في البطولة كما أصغر لاعب إيطالي على الإطلاق يخوض مباراة في دوري الأبطال، متخطيا مويز كين (16 عاما و268 يوما).

وكان يمكن للاعب نفسه أن يصبح أصغر مسجّل لميلان وللإيطاليين في البطولة أيضا، لكن الحكم ألغى هدفه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (88).

وفي مباراة ثانية، حقق موناكو الذي يشارك في الدوري الفرنسي فوزا كاسحا على ضيفه النجم الأحمر الصربي 5 1.

سجّل الياباني تاكومي مينامينو (20 و70)، السويسري بريل إمبولو (45+4)، العاجي ويلفرد سينغو (54) وماغنيس أكلويش (90+6) لفريق الإمارة، والسنغالي شريف نداي (27 من ركلة جزاء) للنجم الأحمر.