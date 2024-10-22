شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يحدد تشكيل الزمالك أمام الأهلى في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

مازال الغموض يسيطر على مصير مشاركة عمر جابر لاعب الفريق الأول بالزمالك، مع فريقه في مباراة الاهلى المقرر لها مساء الخميس في نهائى السوبر المحلى الذى يقام بالامارات، بسبب الإصابة التي يعانى منها التي تسببت في غيابه عن مواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة.

ووضع جوميز حلول بديلة للمباراة، في حال مشاركة عمر جابر وجاهزيته سيتم الاعتماد على محمد شحاتة في خط الوسط بدلا من زياد كمال لعدم قناعة جوميز بمستواه وهو ما ظهر في مباراة بيراميدز الماضية.

وحال صعوبة مشاركة جابر، و استمرار تأهيله سيتم الاعتماد على محمد شحاتة في الدفاع بجانب بنتايك، والمثلوثى وحسام عبد المجيد.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن عمر جابر سيكون جاهز طبيا للمشاركة أمام الأهلى في السوبر، إلا أن مشاركته من عدمه ستكون بيد المدير الفني .