"من زيادة المعاناة للفرحة".. أزمة سحر مؤمن زكريا من البداية حتى حبس المتهمين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدرت محكمة جنح الخليفة قرارها اليوم بحبس المتهمين بفبركة العثور على أعمال سحر خاصة باللاعب مؤمن زكريا بالحبس 3 سنوات وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

البداية كانت بتداول صور لتواجد مؤمن زكريا بأحد مدافن البساتين متفقداً أعمال سحر أخبره البعض بأنها نُفذت ضده بأحد المقابر التابعة للاعب الأهلي السابق مجدي عبدالغني يوم 28 سبتمبر الماضي.

مجدي عبدالغني ردّ حينها عبر الخليج 365 على الواقعة، للاطلاع على المزيد.. اضغط هنا

عبد الغني قال حلقة تقديمه حلقة ببرنامجه بقناة الشمس:"كان لديّ مكالمة مع السيدة ريهام زوجة مؤمن زكريا فقد تم استدعائهما إلى سرايا النيابة؛ للتحقيق وسماع أقوالهما، ولقد تفاجئت بالأمر والأمر زاد من معاناة مؤمن زكريا ولم يكن الموضوع في صالحه".

وظلّ الأمر متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأروقة القضاء حتى صدر حكماً اليوم بحبس المتهمين.

هيثم الفاوي، محامي لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، قال في تصريحات خاصة لمصراوي بوقت سابق من اليوم مؤمن زكريا يتواجد حاليًا في دولة الإمارات؛ لحضور نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب علم بحكم المحكمة وعبر عن سعادته به وتحسن حالته النفسية، "فرح بعد سماع الحكم ورفع من معنوياته"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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