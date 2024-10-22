الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لنهائي السوبر أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره الأهلي، بعد غدا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بخوض اللاعبين لتدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم أمس الأحد بفندق الإقامة خشية من تعرضهم للإرهاق.

وكان جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من مران الأمس، عقب الفوز على بيراميدز، في المباراة الماضية بقبل نهائي البطولة، بركلات الترجيح.

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