شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

ضرب الأهلى موعداً مع الزمالك فى نهائى بطولة السوبر المصري الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، بعد تخطيه عقب سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، سجل ثنائية الأهلى طاهر محمد طاهر وسجل هدف سيراميكا الوحيد فخري لاكا.

فيما نجح فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، فى التأهل للمباراة النهائية لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي فى نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

سدد لبيراميدز فى ركلات الترجيح كل من: كريم حافظ وعبد الرحمن مجدى ويوسف أوباما وماييلى، فيما أهدر مصطفى فتحى.

وسدد للزمالك فى ركلات الترجيح كل من: عبد الله السعيد وحمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد وناصر منسى وأحمد سيد زيزو.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.



انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصري

تقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلى والزمالك في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

القناة الناقلة لنهائى السوبر المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة نهائى كأس السوبر المصري بين الاهلى والزمالك الخميس المقبل كما تذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.