الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا (النخبة)
الغرافة - الوصل 20:00
الاستقلال - النصر 20:00
دوري أبطال الخليج
النصر - ظفار 18:00
دهوك - أهلي صنعاء 21:00
دوري أبطال آسيا (2)
الشارقة - سباهان 18:00
استقلال دوشنبه - الوحدات 18:00
ريال مدريد - دورتموند 23:00
سان جيرمان - أيندهوفن 23:00
يوفنتوس - شتوتغارت 23:00
أرسنال - شاختار 23:00
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