اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا (النخبة)

الغرافة - الوصل 20:00

الاستقلال - النصر 20:00

دوري أبطال الخليج

النصر - ظفار 18:00

دهوك - أهلي صنعاء 21:00

دوري أبطال آسيا (2)

الشارقة - سباهان 18:00

استقلال دوشنبه - الوحدات 18:00

- دورتموند 23:00

سان جيرمان - أيندهوفن 23:00

يوفنتوس - شتوتغارت 23:00

أرسنال - شاختار 23:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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