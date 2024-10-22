ستوري نجوم كرة القدم.. معلول مع ابنه.. ثنائي الزمالك في البحر.. وشوبير في السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب ليفربول، محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" في مباراة الريدز وتشيلسي.

واحتفل علي معلول لاعب الأهلي بعيد ميلاد نجله كريم بنشر صورة له وهو يرتدي قميص ريال مدريد.

وشارك المحترف المصري، محمد عبد المنعم، صورة من مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي.

وحرص مصطفى شوبير على نشر صورة له من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة من تدريباته مع فريق النصر استعدادا لمواجهة استقلال في دوري أبطال آسيا.

واستعرض لاعب نادي الزمالك، أحمد عبد الرحيم إيشو، نزهته في الإمارات عن طريق نشر صورة له مع صديقه في الفريق جيفرسون.

وشارك المحترف المصري، عمرو وردة، صورة له أثناء التدريبات في صالة الجيم مع فريق أنورثوسيس اليوناني.

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