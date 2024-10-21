الامارات | أهداف كالمطر.. العين يخسر من الهلال 4-5

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكبد العين "حامل اللقب"، خسارته الثانية تواليا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما سقط على ملعبه وأمام جماهيره من الهلال السعودي 4-5، في المباراة التي جرت بينهما "الاثنين"، على استاد هزاع بن زايد.

وازدات وضعية العين صعوبة، بتلك الخسارة ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة ويتراجع إلى المركز قبل الأخير من بين 12 فريقا، في حين بقي الهلال في الصدارة بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

وجاء الشوط الأول متقلبا في تفاصيله من جانب العين ، فحضرت الاثارة مع الدقيقة السابعة، حينما نجح سفيان رحيمي، في ضرب دفاع الهلال من كرة طولية تخطى على أثارها الحارس وسجل من وضعية صعبة أمام المرمى، الا أن حكم الساحة الماليزي، محمد نظمي، وألغى الهدف بداعي التسلل.

واستمرت المحاولات الهجومية قائمة من الطرفين، ليتمكن الكسندر ميتروفيتش، من استغلال مساحة خالية من الجهة اليمين للعين، ووزع تمريرة إلى رينان لودي، لينطلق منها وسدد كرة مباغته على يمين خالد عيسى، مسجلا أولى أهداف الضيوف"26".

وحضرت شخصية العين بعد الهدف، فضغط طوال الوقت على دفاع الهلال إلى أن تمكن سفيان رحيمي، من ترجمة أفضلية أصحاب الأرض في تلك الأوقات وحول عرضية أريك، إلى داخل الشباك "39".

لكن العين دفع ثمن أخطاء الدفاع القاتلة غاليا، فاستقبل الهدف الثاني عن طريق ميلينكوفيتش سافيتش، بعد تمريره من زميله جواو كانسيلو، ارتقى إليه برأسه دون أدني مضايقة من قلبي الدفاع"45+2".

وعاد خالد عيسى، ليرتكب خطأ أخر بخروجه من مرماه في توقيت سيء، ما سهل من مهمة سالم الدوسري، ليُسجل الهدف الثالث بسهولة "45+5".

ودخل العين الحصة الثانية برغبة هجومية واضحة للتعويض، وأضاع سفيان رحيمي فرصة التسجيل بعدما كان في وضعية جيدة للتسديد في المرمى لكنه حاول التمرير إلى كاكو ليُبعدها الدفاع السعودي.

وتدخل مدرب العين، فدفع بالثنائي لابا كودجو، وماتيو سانابريا لزيادة الفاعلية الهجومية، وبالفعل نجح سانابريا في تسجيل الهدف الثاني من صناعة لابا كودجو، "63".

ولكن فرحة الزعيم لم تطول لأكثر من دقيقتين فاستغل سالم الدوسري خطأ أخر من دفاع العين ووسع الفارق من جديد، "65".

وعاد العين مرة أخرى لأجواء المباراة بفضل سفيان رحيمي، الذي قام بعمل فردي مميز وسدد كرة من داخل الصندوق في مكان خدع الحارس "67".

وتدخل سالم الدوسري، من جديد فوضع بصمته للمرة الثالثة في شباك العين، من هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة رائعة استقرت على يسار الحارس "75".

وابتسم الحظ لفريق العين في الدقائق الـ10 الأخير بطرد المدافع علي البليهي، ليحصل بعدها على ضربة جزاء سجل منها سفيان رحيمي الهدف الرابع لكنه لم يكن كافيا للخروج ولو بنقطة التعادل "90+6".