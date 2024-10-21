بكى في الحافلة ودفع ربيعة.. حتحوت يكشف تفاصيل أزمة كهربا في معسكر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على شاشة قناة صدى البلد، تفاصيل أزمة محمود عبد المنعم كهربا في معسكر الأهلي المشاركة في بطولة كأس السوبر الأهلي

وكتب حتحوت على حسابه الخاص بموقع التغريدات إكس: "بإجماع المكتب التنفيذي للأهلي على قرار رمضان.. مصير كهربا يتحدد بعد نهاية مشوار الفريق بالسوبر".

وأضاف: "اللاعب اشتبك لفظيا مع كولر ومعاونيه، دفع القائد رامي ربيعة، تجاهل المدير الرياضي، ثم بكى في حافلة الفريق بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. كانت هناك محاولات من اللاعبين لإقناع إدارة الفريق بإبقائه في المعسكر، لكن الطلب قوبل بالرفض، واستيقظ الجميع على قرار رحيله".

يذكر أن الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف في أولى مباريات السوبر المصري المقام في الإمارات.

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