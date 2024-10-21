من الزواج السري إلى خصم مليون جنيه.. 25 صورة لأزمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض اللاعب محمود عبد المنعم الشهير بـ "كهربا" لأزمة جديدة، حيث شهد صباح اليوم الاثنين 21 أكتوبر، ترحيل اللاعب من الإمارات إلى مصر بعد افتعاله أزمة في معسكر النادي الأهلي.

وأعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، عودة كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية، نظرا لما بدر منه.

ولم تكن تلك الأزمة الوحيدة في حياة كهربا، حيث تعرض لغرامة مالية ضخمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مشكلة في عقده القديم مع نادي الزمالك وانضمامة للأهلي، وبالفعل دفع كهربا الغرامة المالية إلى الزمالك.

منذ 9 سنوات وتحديدا في شهر نوفمبر من عام 2015، كشفت المذيعة شيماء صابر أن المذيعة سارة خليفة، زوجة محمود كهربا حررت محضرا في قسم شرطة الخليفة، تتهمه بتبديد منقولات الزوجية، وأحيل المحضر إلى نيابة مصر القديمة.

وقالت سارة خليفة في مداخلة هاتفية: "كنا بنحب بعض جدا، وانتهت قصتنا بجواز رسمي وشرعي وعلى يد مأذون، أنا عشت معاه احلى قصة حب في حياتي ومحصلش نصيب لأسباب شخصية".

وأضافت: "مش هسمح لأي حد يجرحه بسببي، وأنا مش هقدر أسبب له أذى، لو وصلنا لأي حاجة تؤذي محمود، أنا مرحتش قسم مصر القديمة ولا حاجة، انا عامله توكيل للمحامي بقالي فترة".

وتابعت: "أنا أطلق طالبة الطلاق، ومدخلتش القسم، ومعرفش إني عشان الطلاق لازم أعمل محضر، ولا اطالبه بدفع 200 ألف دهب، لكن على المستوى الشخصي، أتمنى لمحمود يكون أحسن لاعب في مصر".

وعن سبب عدم إعلان زواجها بكهربا، اختتمت: "كان عندنا ظروف شخصية إننا نعلن زواجنا، وقدر الله وما شاء فعل، وكل شيء قسمة ونصيب، ومش عاوزه حد يقول كلام على لساني محصلش".

ونفى كهربا أنه تزوج من قبل خلال حوار إعلامي مع سيف زاهر 2020، ولم يمر بتجربة ارتباط سوى خطبة نجلة عصام الحضري.

وبعدها بعام واحد، أوضحت سارة خليفة أن محمود كهربا طلقها غيابيا أمام محكمة الأسرة بزنانيري روض الفرج عام 2017.

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