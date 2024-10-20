قبل مواجهة السوبر.. وصول حافلتي الزمالك وبيراميدز إلى ملعب آل نهيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصلت حافلة فريقي الزمالك وبيراميدز إلى استاد آل نهيان بنادي الوحدة ، استعداداً لخوض مباراة نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

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