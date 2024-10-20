كانت تخفي وجهها من الإعلام.. 10 صور لبدايات قصة حب كريستيانو وجورجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعد قصة حب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، واحدة من أشهر قصص الحب التي تشهدها ملاعب كرة القدم، وعاشها نجوم الساحرة المستديرة.

وبدأت قصة حب الثنائي، منذ عام 2016، حينما التقى بها البرتغالي في متجر "جوتشي"، الذي كانت تعمل به في إسبانيا، بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في نهاية عام 2014.

ونجح رونالدو في تغيير حياة جورجينا بشكل كبير، حيث باتت واحدة من أشهر عارضات الأزياء على مستوى العالم الأن، بالإضافة إلى أنها أصبحت واجهة دعائية للكثير من الشركات العالمية، بالإضافة إلى ظهورها الدائم رفقة النجم البرتغالي، في مختلف المحافل، مما جعلها وجهاً مؤلوفاً علفى الشاشات المختلفة ووسائل التواصل المختلفة في العالم، حتى أصبحت الأن، واحدة من أشهر النساء على مستوى العالم.

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة، التي تمتلكها جورجينا في الوقت الحالي، وظهورها الدائم في البرامج التلفزيونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أنه ومع بداية ارتباطها بالدون، كانت خجولة إلى حد كبير، لدرجة جعلتها تحرص دائماً على عدم التقاط الكثير من الصور.

وظهر العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجورجينا، في بداية ارتباطها برونالدو، وهي تحاول أن تخفي وجهها، خلال التقاط المعجبين ووسائل الإعلام المختلفة صورة لها رفقة الدون في أحد الشوارع.

أقرأ أيضاً:

مباريات الأهلي والزمالك.. تعرف على قرعة بطولة كأس الرابطة 2024/25

"ياريت الموضوع يتقفل".. الشناوي يعلق على التدوير بينه وبين شوبير

"مشكلة الدوليين ومشاركة شوبير ورفض وعد الجماهير".. أبرز تصريحات مارسيل كولر قبل مباراة سيراميكا