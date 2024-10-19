بطولة إنكلترا: ماريسكا يقود صحوة تشلسي متحديا التوقعات

الرياص - اسماء السيد - لندن : مواجها ملاك النادي المتخاصمين، تشكيلة متضخمة والضغط لإعادة تشلسي إلى موقعه الطبيعي، تحدى المدرب إنتسو ماريسكا التوقعات بإعادة النظام إلى ملعب ستامفورد بريدج.

تواجه البداية اللافتة لماريسكا في الدوري الإنكليزي لكرة القدم اختبارا قويا الأحد، عندما يزور صاحب المركز الرابع ليفربول المتصدر.

كثيرون لم يراهنوا على دخول تشلسي صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم، وذلك بعد وصول ماريسكا إلى مركز كوبهام التدريبي الصيف الماضي.

وفيما استفاد الهولندي أرنه سلوت من الإرث العظيم الذي تركه سلفه الألماني يورغن كلوب في ليفربول، تعين على ماريسكا العمل فوق رمال متحركة في غرب لندن.

وبما يتناسب مع الملعب المجاور لمقبرة برومبتون، كان ستامفورد بريدج بمثابة مقبرة لمدربي النخبة في السنوات الأخيرة.

أقال مالكا النادي تود بوهلي وبهداد إقبالي المدرب الألماني توماس توخل بعد 100 يوم فقط على قدومهما، رغم منحه الفريق الأزرق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، في عهد المالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وصل خلفه غراهام بوتر كأحد أبرز المدربين الإنكليز الواعدين، لكنه أبعد دون رحمة بعد أقل من سبعة أشهر على توليه منصبه.

دام مشوار المدرب الأرجنتيني الشهر ماوريسيو بوكيتينو سنة فقط قبل رحيله في أيار/مايو، ما مهد لقدوم ماريسكا وقبوله مهمة شاقة متمثلة في إحياء حظوظ تشلسي.

استُقدم الإيطالي من ليستر سيتي بعد أن قاده للصعود إلى دوري النخبة (برميرليغ)، لكن المشككين أشاروا إلى انه يصبح ضحية جديدة لمسلسل إلقاء التهم الذي يمارسه تشلسي.

العمل إلى جانب غوارديولا

يخوض ابن الرابعة والأربعين موسمه الثاني فقط كمدرب رئيس، بعد أن لعب دورا ضمن الجهاز الفني للمدرب الإسباني الفذ بيب غوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي إلى لقب الدوري في آخر أربعة مواسم.

وما يزيد من صعوبة مهمة ماريسكا، تقارير عن نشوب خلاف وصراع على السلطة بين بوهلي وإقبالي.

بعد الفترة القصيرة التي شغل فيها بوهلي منصب المدير الرياضي في الأشهر الستة الأولى من الحقبة الجديدة للنادي، إزداد نفوذ إقبالي لدى مجموعة المالكين.

حُكي عن تدهور العلاقة بين الرجلين في الأشهر الأخيرة، في ظل تفاوت في وجهات النظر حول إقالة بوكيتينو، سياسة التعاقدات وفشل التقدم في بناء ملعب جديد.

رغم هذه الخلافات، عمل ماريسكا بصمت لتغيير ثقافة النادي آملا في وقف تراجع تشلسي.

إنفاق كبير

لم يحرز تشلسي لقب البرميرليغ منذ عام 2017، رغم قيامه بتعاقدات رنانة في بعض الأحيان.

أنفق بوهلي وإقبالي أكثر من مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار)، خلال فترتهما المضطربة، مستخدمين سياسة تعاقدات عشوائية أدت إلى تراجع الفريق.

لكن تواجد ماريسكا بجانب غوارديولا، المتطلّب وصاحب الحس التكتيكي الخارق، كان له تأثير كبير على إدارته، ما منحه السلاح اللازم لإعادة بناء تشلسي.

مطالَبا بتحسين موقع الفريق الذي حل سادسا الموسم الماضي وفي المركز الثاني عشر في موسم 2023، نجح في حث لاعبيه الشبان على تقديم أداء ناضج حتى الآن.

تألق أمثال كول بالمر، نوني مادويكي وليفي كوليل، فيما تحسن أداء السنغالي نيكولاس جاكسون والأرجنتيني إنتسو فرنانديس مقارنة بالموسم الماضي، بفضل الإدارة الشخصية الماهرة للإيطالي.

قال ماريسكا الذي استهل مسيرته مع ولفرهامبتون الإنكليزي كلاعب وسط "أنا سعيد جدا لأني أشاهد ما توقعته من اللاعبين والمستوى والأسلوب".

تابع "بدأنا منذ شهرين أو ثلاثة. لكني سعيد لأن النادي هو بين الأفضل في العالم".

لم يخسر الـ"بلوز" في آخر سبع مباريات في كل المسابقات، مع أربعة انتصارات في سبع مباريات ضمن الدوري تحت إشراف ماريسكا.

لا يتفوق عليه في عدد الأهداف هذا الموسم (16) سوى مانشستر سيتي.