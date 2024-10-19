تريزيجيه يُشارك في فوز الريان على الخور بالدوري القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا خلال المباراة التي فاز بها فريقه الريان على نظيره الخور مساء اليوم الجمعة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري القطري.

البداية كانت بهدف عكسي سجله لاعب الخور يوهان بولي في مرماه بعد مرور 5 دقائق لصالح الريان.

ولكن تعادل الخور سريعاً عن طريق اللاعب ذاته بهدف في الدقيقة 9 ثم خطف روجر جيديس هدف الفوز للريان بالدقيقة 82.

ورفع الفوز رصيد فريق الريان إلى النقطة 9 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري القطري.

وتوقف رصيد الخور بعد الخسارة عند النقطة 3 متذيلاً جدول ترتيب المسابقة.

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