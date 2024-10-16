شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: نسعى لتكرار إنجاز تصفيات أمم أفريقيا فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسم منذ توليه المسؤولية تعرض لضغوط كبيرة لكن هدفه دوما تحقيق الانتصارات وإسعاد 120 مليون مشجع .

قال سعفان خلال تصريحات تلفزيونية: "سعداء بالانتصار الذي حققناه على منتخب موريتانيا بتوفيق من الله واجتهاد من اللاعبين وحققنا العلامة الكاملة بالانتصار في 4 مباريات متتالية بتصفيات أمم افريقيا الحالية ونرغب في تحقيق هذا الإنجاز ايضا في تصفيات كأس العالم 2026.

ووصلت صباح اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة بعثة منتخب مصر عائدة من موريتانيا عقب الفوز على منتخب المرابطون بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر بشكل رسمي إلى بطولة أمم إفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في الأربع لقاءات والوصول للنقطة 12 في صدارة مجموعته بالتصفيات، بعد الفوز على كلا من كاب فيردي وبتسوانا وموريتانيا "ذهاب وإيابا".

وكشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن أسباب استبعاد محمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى والفراعنة من مواجهة موريتانيا.

وأوضح حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى عقب مواجهة موريتانيا: "من حق ليفربول الخوف على محمد صلاح، وأنا أيضا فضلت إراحة اللاعب بسبب عدم تعرضه للإصابة وتجهيزه للفترة المقبلة، حيث هناك مباريات هامة قادمة".

وأشار حسام حسن إلى أن محمد صلاح كان يعانى من الإصابة بإجهاد في عضلات الظهر والركبة، وعندما يخوض مباراة على النجيل الصناعى من الممكن عودة الإصابة مرة أخرى لذلك قررنا استبعاده من اللقاء.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر إراحة اللاعب من مواجهة موريتانيا التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من عمر تصفيات كاس الأمم الافريقية 2025.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.