شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك ..جوميز يعقد جلسة مع عبدالله السعيد ..ودونجا يتأهل فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع عبدالله السعيد لاعب الوسط في ختام مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للسوبر المحلي.

جاءت الجلسة في حضور أحمد مجدي المدرب المساعد، وشهدت الحديث عن بعض الجوانب الفنية، ومنح المدير الفني بعض التعليمات للاعب .

و خاض نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران الأبيض، وأدى "دونجا" تدريبات علاجية وتأهيلية في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير.

وشهد التدريب قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة لحراس المرمى، واستعان فيسنتي ببعض الأدوات التدريبية الحديثة التي تهدف لزيادة سرعة رد فعل الحراس وتطوير الأداء، بجانب التدريبات الفنية الطبيعية.

وشارك في تدريبات الحراس الثلاثي محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، في ظل تواجد محمد عواد مع منتخب مصر استعداداً لمواجهة موريتانيا.

وخاض لاعبو الفريق فقرات تدريبية متنوعة، مع التركيز على الجوانب الفنية والخططية، وتم تقسيم الفريق لمجموعتين في بداية المران، والتركيز على التمريرات السريعة بين اللاعبين لزيادة دقة التمريرات.

وخصص الجهاز الفني للفريق جزء مطول من التدريبات للاعبين بالركض حول الملعب ، وشهدت هذه الفقرات مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من أجل تجهيزه بالشكل اللائق قبل مشاركته في التدريبات الجماعية بصورة كاملة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.