عضو اتحاد الكرة: متفائل بالفوز على موريتانيا رغم صعوبة المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تفاؤله بفوز منتخب مصر على موريتانيا في المباراة المرتقبة رغم اعترافه بصعوبة المواجهة.

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تفاؤل وثقة في اللاعبين

وأشار الكومي إلى أن منتخب موريتانيا يعد خصمًا منظمًا ويشهد تطورًا ملحوظًا، لكنه أعرب عن ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام حسن. وقال الكومي: “أنا متفائل بالفوز على موريتانيا غدًا والتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة”.

صلاح ومصطفى محمد: ركائز أساسية ولكن البدائل متاحة

وحول أهمية وجود نجم ليفربول محمد صلاح ومهاجم نانت مصطفى محمد مع المنتخب، أكد الكومي أن تواجد صلاح يمنح الفريق الطمأنينة، مشيرًا إلى أنه لم يتأخر أبدًا عن المشاركة مع المنتخب. وفيما يخص مصطفى محمد، أوضح الكومي أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي وأن قرار إراحته جاء بناءً على توجيهات حسام حسن

وأضاف: “منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين والجاهزين لمواجهة موريتانيا”.

تأخير تعيين رئيس لجنة الحكام الأجنبي

وفيما يتعلق بإدارة لجنة الحكام، أكد الكومي أن محمد فاروق يتولى حاليًا إدارة اللجنة مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد وقت كافٍ لتعيين رئيس أجنبي للجنة قبل انتخابات اتحاد الكرة المقبلة. وأوضح الكومي أن القرار بشأن تعيين رئيس أجنبي سيُترك للمجلس الجديد بعد الانتخابات.

لجنة الانضباط: ثقة كاملة في قراراتها

وختم الكومي تصريحاته بالتأكيد على الثقة في لجنة الانضباط باتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم نخبة من القامات القانونية الكبيرة التي تحظى بثقة الجميع.

القرار بشأن الانتخابات خلال الفترة المقبلة

أما عن موقفه الشخصي من خوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبلة، فأوضح الكومي أنه سيتخذ قراره النهائي خلال الفترة القليلة المقبلة.