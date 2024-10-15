سفير مصر في موريتانيا: الجماهير الموريتانية كانت تتمنى حضور صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السفير خالد يوسف سفير مصر في موريتانيا، أنه تم استقبال بعثة منتخب مصر بشكل جيد لدى وصولها إلى المطار، وتم إنهاء كافة الإجراءات بشكل سريع، وتوفير كل سبل الراحة للفريق وانهاء إجراءات الإقامة في الفندق، مشيرا إلى أن الشعب الموريتاني رائع.

وقال يوسف في تصريحات عبر "زووم"، لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك نسبة رطوبة في الجو، ولكن أعتقد غدًا في اللقاء ستكون الأجواء جيدة، وكان الجمهور الموريتاني يتمنى وجود محمد صلاح لأنه لاعب عالمي، والجمهور سيحرص على الحضور بكثافة في اللقاء".

وأضاف: "نتمنى تقديم مباراة جيدة ونحقق الانتصار، وتحدثت مع حسام حسن وهو شخص رائع، وهناك جالية مصرية ليست كبيرة، ومتوقع حضور حوالي 150- 200 مشجع".

وواصل: "موريتانيا بلد آمنة ومنفتحة اقتصاديا، وهم دائمًا يريدون الاستفادة من خبرات المصريين وينظرون إلى مصر على أنها (أخ كبير) بالنسبة لهم".

وأشار إلى أن ملعب المباراة تمت الموافقة عليه من جانب الكاف، والملعب الذي سيحتضن اللقاء هو أفضل ملعب في موريتانيا، وهناك تطور كبير حدث مؤخرا للكرة الموريتانية.