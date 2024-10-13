7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية الأحد 13 أكتوبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يشكو بوبيندزا للفيفا خلال ساعات، مفاضلة بين مصطفى فتحي وزيزو لتعويض غياب صلاح فى المنتخب أمام موريتانيا.

الزمالك يشكو بوبيندزا للفيفا خلال ساعات

جهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف شكوى الجابونى بوبيندزا لتقديمه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما تسلم نادى بوخارست الرومانى بطاقة دولية مؤقتة للجابونى بوبيندزا من الاتحاد الدولى، وإخلال اللاعب باتفاقه مع الزمالك للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كشف الإعلامى محمد الليثى عن اتفاق النادي الأهلي مع الأهلي السعودي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 12 نوفمبر المقبل فى اعتزال النجم السعودي السابق خالد مسعد بدون لاعبي الأهلي الدوليين لانشغالهم بالأجندة الدولية التي سيخوض خلالها منتخب مصر مباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة ( المغرب 2025).

يفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، بين الثنائي أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي لتعويض محمد صلاح في الجبهة اليمنى الهجومية لمنتخب مصر أمام موريتانيا، بعد إعفاء نجم ليفربول من مباراة الثلاثاء المقبل بالاتفاق مع الجهاز الفني.

كشف مصدر مسئول بالنادي المصري أن الفريق البورسعيدي من المقرر أن يلتقي مع نادي الزمالك فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد القاهرة الدولي. يفاضل مسئولو النادى الأهلى بين عرضى زد وسيراميكا للحصول على خدمات الجزائري أحمد القندوسى لاعب الفريق المعروض للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد عبد المنعم جاهز لمباراة موريتانيا بعد إصابته بكدمة فى الأمامية