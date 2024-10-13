رد حاسم من وكيل القندوسي على مفاوضات الزمالك بعد قرار الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نصر يحيى وكيل اللاعب الجزائري أحمد القندوسي حقيقة دخول الزمالك في مفاوضاته معه لضم موكله بعد إعلان الأهلي عرضه للبيع.

وأوضح وكيل اللاعب خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورت مساء أمس السبت، أن الزمالك لك يتواصل معهم بأي صورة للتعاقد مع القندوسي.

وأشار نصر إلى أنه في الوقت ذاته لم يتواصل مع أي عضو من مجلس إدارة الزمالك أو بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.

وأتم الوكيل تصريحاته بالتنويه إلى أن السويسري مارسيل كولر هو سبب عدم عودة اللاعب إلى الأهلي.

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