مجدي عبدالغني: مجلس أبوريدة كان أسوأ اتحاد كرة شهدناه في التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث مجدي عبد الغني، نجم كرة القدم المصرية السابق، عن تجربته مع اتحاد كرة القدم خلال تواجده عضوا بمجلس هاني أبوريدة واصفًا إدارة أبو ريدة وأحمد مجاهد بأنها كانت "مسيطرة بشكل كامل" وأعتبرها "أسوأ اتحاد شهدته الكرة المصرية".

قال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: "كان من الأفضل حل الاتحاد، لأن النوايا فيه لم تكن نظيفة، ولم نحقق أي انتصار في كأس العالم بسبب هذه النوايا".

وأضاف أن أبو ريدة ومجاهد "كانا يحفران لأي أحد"، مشيرًا إلى وجود ضغوط على أعضاء مجلس الإدارة، حيث كان أحدهم يسعى للحصول على معلومات حول الأمور المالية للاتحاد، لكن تم تعيين موظف خاص لهذا الغرض، وكان من الممنوع السؤال عن الأمور المالية.

وفي سياق آخر، نفى عبد الغني أن يكون قد حصل على عمولة خلال التعاقد مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري، موضحًا: "أنا لم أتعامل مع أجيري، فالمهندس هاني أبو ريدة هو من تعاقد معه".

وأشار إلى أنه فوجئ بأن حازم إمام كان مكلفًا بالبحث عن مدرب جديد، وعندما عادوا أخبروه بأن أجيري هو المدرب الجديد، بالإضافة إلى سالجادو، مقابل 5000 دولار، كما قال أبو ريدة.