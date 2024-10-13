مجدي عبد الغني: أزمة "سحر" مؤمن زكريا مفتعلة ضدي

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإعلامي الرياضي مجدي عبد الغني على أزمة "سحر" مؤمن زكريا بعد العثور على أوراق وأسحار تخص نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في "المدافن" الخاصة والمملوكة لعبد الغني.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحاته خلال برنامج الكورة مع فايق عبر قناة إم بي سي مصر: " أزمة سحر مؤمن زكريا مفتعلة ضدي وتواصلت مع زوجته للاطمئنان عليه بعد إصابته بالمرض ".

وأضاف: " تم القبض على التربي المتواجد في المدافن واعترف بدوره في هذا الأمر، ولم أتوقع أن أتعرض لمثل هذا الموقف، وكنت في حالة من الدهشة والصدمة الكبيرة بعد علمي بهذا الأمر ".