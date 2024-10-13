وكيل الغاني اتشومبنج يفجر مفاجأة حول قيد الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وائل الخربتاوي، وكيل أعمال الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب الزمالك السابق حقيقة إيقاف القيد للأبيض خلال الفترة القادمة.

وقال الخربتاوي، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "كان هناك قسط لم يتم دفعه خلال شهر، وكان هناك غرامة 30 ألف دولار".

وتابع: "تم إضافة فائدة قيمتها 85 ألف دولار ليصل إجمالي القسط 200 ألف دولار".

وأكمل: "اللاعب اشتكى نادي الزمالك وتم إيقاف القيد، وفي حال دفع الفلوس يتم فك القيد بشكل تلقائي".

وأردف: "الزمالك لم يتواصل معنا، وهناك محامي يتواصل من الزمالك مع روي محامي اللاعب".

وذكر: "النادي يمتلك الحساب البنكي للاعب، وفي حال السداد سيتم فك القيد بشكل تلقائي".

وقال: "عقد أتشيمبونج مع الزمالك كان في السنة الأولى 200 ألف دولار، والسنة الثانية 220 ألف، والسنة الثالثة 250 ألف دولار".

واختتم: "أتشيمبونج يتواجد حاليا في غانا، وقام بشراء نادي ولديه أكاديمية، "فلوس جاياله من الهواء".