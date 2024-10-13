مجدي طلبة: عمر كمال أفضل من أحمد عيد وكنت أتمنى انضمامه للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق على فوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس الجمعة على نظيره الموريتاني باستاد القاهرة الدولي.

وحقق الفراعنة فوزًا ثمينًا على موريتانيا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": “ المنتخب حقق المطلوب في مباراة موريتانيا مساء أمس، وهو الفوز والابتعاد بصدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا، وظهر اللاعبون بآداء جيد في الشوط الثاني ”.

وتابع: أحمد عيد مكسب كبير للمنتخب الوطني في مركز الظهير الأيمن، لكن عمر كمال عبد الواحد الأفضل، وكنت أتمنى انضمامه لقائمة الفراعنة، خاصًة في ظل إصابة محمد هاني.