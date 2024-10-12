عصام مرعي: المنتخب استحق الفوز على موريتانيا..وزيزو الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يستحق الفوز على موريتانيا في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "المنتخب كان يفتقد لمصطفى محمد وكان يجب مشاركته من بداية اللقاء بسبب اعتماد حسام حسن على الكرات العرضية".

وأضاف: "زيزو قدم مباراة كبيرة وكان أفضل لاعبي المنتخب، وحسام حسن أعاد حساباته في الشوط الثاني بمشاركة مصطفى محمد ولكن في المجمل المنتخب استحق الفوز".

منتخب مصر يعزز صدارته بعد الفوز على موريتانيا

حقق منتخب مصر فوزًا هامًا على نظيره الموريتاني بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

بهذا الفوز، يواصل الفراعنة تصدرهم للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، محققين العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن. سجّل الأهداف كل من محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح، ليؤكد المنتخب المصري قوته وعزيمته في هذه التصفيات.