دورة شنغهاي: ديوكوفيتش يلحق بفريتس إلى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : سيتواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الأميركي تايلور فريتس في نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف لكرة المضرب، بعد تغلب الأول على التشيكي ياكوب منشيك 6 7 (4 8)، 6 1، 6 4، والثاني على البلجيكي دافيد غوفان 6 3، 6 4 الجمعة.

وستكون مهمة فريتس المصنف سابعا عالميا صعبة أمام الصربي الرابع عالميا، خصوصا وانه خسر جميع مواجهاته التسع أمامه، آخرها في ربع نهائي بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير.

بالشوط الفاصل (تاي بريك)، خسر ديوكوفيتش المجموعة الأولى أمام المراهق منشيك (19 عاما) الذي أقصى البلغاري غريغور ديميتروف (10) والروسي أندري روبليف (6).

ردّ صاحب 24 بطولة كبرى بقساوة في الثانية (6 1)، مستفيدا من الخبرة القليلة لمنشيك المصنف 65 عالميا. ورغم انزعاجه من ألم بركبته، أدار "نولي" الثالثة بذكاء وحسمها 6 4.

قال ابن السابعة والثلاثين الراغب باحراز لقبه المئة في دورات المحترفين ومعبرا عن اعجابه بخصمه "يبلغ تسعة عشر عاما فقط، ويلعب بهذا المستوى المرتفع، وينجح بإدارة الكرات تحت الضغط، رغم قلة خبرته".

بدوره، أقصى فريتس من دون عناء البلجيكي دافيد غوفان بمجموعتين.

سيطر فريتس (26 عاما) وصيف النسخة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على غوفان المصنف 66 عالميا الذي حقق نتائج جيدة قبل خروجه، بفوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي (18) والألماني ألكسندر زفيريف الثاني في ثمن النهائي.

وبدا غوفان ضعيفا خلال ارساله وتحديدا خلال الارسال الثاني، ما سمح للأميركي بتوجيه ضربات ناجحة حيث لم يفز البلجيكي سوى بنسبة 35 في المئة من الكرات على ارساله الثاني.

كسر فريتس ارسال منافسه في الشوطين الثاني والسادس من المجموعة الأولى، قبل أن يعاود الكسر في الثانية ويتقدم سريعا ليحسمها لصالحه، فالمباراة.

قال فريتس الذي تخطى الدور الثالث في شنغهاي للمرة الاولى في مسيرته "أنا سعيد للغاية بالطريقة التي لعبت بها... إنه لاعب رائع للغاية، وكان عليّ أن أظل مركزا، بل وأكثر تركيزا من المعتاد على ضربات الإرسال".

وعن مواجهته المرتقبة مع ديوكوفيتش، قال "لعبنا كثيرا ولم أفز عليه. أتطلع لهذه المباراة، وربما قد أنجح في التغلب عليه".