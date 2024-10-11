شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوجه إلى المغرب لبدء معسكره التدريبي استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تغادر بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الثامنة والثُلث مساء اليوم الجمعة، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية وذلك استعدادًا لخوض المعسكر التدريبي المغلق المقام بمدينة بوزنيقة - والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر الذي يستعد من خلاله المصري لانطلاق الموسم الجديد حتى يوم الرابع والعشرين من أكتوبر، حيث يتخلل المعسكر إقامة أربع مباريات ودية مع عدد من الأندية المغربية.

الجدير بالذكر أن البعثة ستضم 44 فردًا هم قوام الفريق بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر وكذا أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات.

واستقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على خوض أكثر من تجربة ودية للفريق خلال معسكر المغرب والاحتكاك بفرق قوية ومدارس تدريبية مختلفة وذلك لاكتساب الخبرات اللازمة قبل انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادي المصري ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال علي ماهر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصري والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن في النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق في أي تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة في أفريقيا.