الامارات | 169 لاعباً مقيماً في الدوري.. الصدارة لـ «راقصي السامبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت البيانات الرسمية لقوائم أندية دوري «أدنوك» للمحترفين، المقيدة في رابطة المحترفين الإماراتية، عن وجود 169 لاعباً من فئة «المقيم» من أصل إجمالي 786 لاعباً تضمهم قوائم الأندية الـ14 المنافسة على لقب دوري موسم 2024-2025.

وتزخر قوائم قيد الأندية بتنوع جغرافي كبير يضم 47 جنسية للاعبين من فئة «المقيم»، سواء الذين تم التعاقد معهم أخيراً في «الميركاتو الصيفي» الذي تم إغلاق بابه مطلع الشهر الجاري، أو اللاعبون الذين تم تجديد تعاقدهم مع الأندية، من ضمنهم 35 من الجنسية البرازيلية «راقصو السامبا»، اعتلوا خلالها قائمة أكثر اللاعبين المقيمين وجوداً في صفوف الأندية، بفارق كبير عن الجنسية المغربية، التي يمثلها 13 لاعباً ضمن فئة «المقيم» المسجلين في الرابطة الموسم الحالي. وجاء نادي العين الأكثر قيداً للاعب «المقيم» بواقع 27 لاعباً، بفارق كبير عن الجزيرة الذي احتل المرتبة الثانية بواقع 20 قيداً، تلاه شباب الأهلي بالمرتبة الثالثة بواقع 18 قيداً، فيما جاء الشارقة في المركز الأخير من حيث عدد اللاعبين المقيمين المقيدين في قوائمه بواقع خمسة تعاقدات.

وأشارت الإحصاءات الرسمية للاعبين المقيدين في الرابطة إلى اقتصار مشاركة اللاعبين من فئة المقيمين في المباريات على 44 لاعباً فقط، رغم العدد الكبير الذي تزخر به قوائم الأندية، في قائمة تفرد فيها فريقا عجمان والوحدة، مقارنة ببقية الأندية، في منح فرص المشاركة بالمباريات للاعبيهم في الموسم الحالي، بعد أن سمح «البرتقالي» لستة من عناصره من إجمالي 12 لاعباً من فئة المقيم بالوجود على أرضية الملعب، مقابل سماح «العنابي» للعدد ذاته، وإنما من أصل تسعة لاعبين.

وانفرد الوصل، رغم قيده 16 لاعباً في فئة المقيم، كأقل الأندية سماحاً للاعبيه على صعيد هذه الفئة في الوجود ضمن القوائم الرسمية لمباريات «الإمبراطور» مع لاعب واحد فقط من فئة المقيم تم الدفع به إلى قائمة الفريق خلال مباريات الموسم، وتشاركت أندية العين، والجزيرة، والنصر، والعروبة، والشارقة، المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث السماح للاعبيها بالمشاركة، بواقع لاعبين فقط.

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط

