الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفقد العين خدمات لاعب وسطه كاكو في مباراة حتا بمسابقة كأس رئيس الدولة المقررة في الساعة 16:55 من عصر الخميس المقبل، لصعوبة عودته إلى الدولة سريعاً، بسبب تداخل موعدها مع لقاء منتخب بلاده أمام فنزويلا (الساعة الثالثة من فجر الأربعاء بتوقيت الإمارات)، وحاجته إلى السفر بعدها لنحو 24 ساعة للوصول إلى العين.