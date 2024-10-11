اليونان تخطف فوزًا قاتلاً على إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - خطف منتخب اليونان فوزا قاتلا خارج أرضه أمام انجلترا بهدفين لهدف، على ملعب "ويمبلي" في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب اليونان بهدف عن طريق فانجيليس بافليديس في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني، وأدرك جود بيلينجهام التعادل لصالح إنجلترا في الدقيقة 87 بعد تمريرة من واتكينز، قابلها لاعب ريال مدريد بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء سكنت شباك فلاشوديموس.

وفاجأ منتخب اليونان الجميع بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عن طريق بافليديس ليوقع على ثاني أهدافه في المباراة.

وشهدت المباراة غياب هاري كين قائد منتخب انجلترا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة مع فريقه بايرن ميونخ.

وقبل انطلاق المباراة، وقف اللاعبون دقيقة صمت وارتدوا الشارات السوداء حدادًا على اللاعب اليوناني جورج بالدوك، الذي وجد متوفيًا في مسبح منزله أمس الأربعاء.

بهذه النتيجة تتصدر اليونان مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط ويحل منتخب انجلترا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، ثم إيرلندا بـ 3 نقاط، وتتذيل فنلندا المجموعة بلا نقاط.