الامارات | بينتو: من يظن أننا سنفوز بسهولة فهو مخطئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، على صعوبة مواجهة «الأبيض» مع كوريا الشمالية، موضحاً أن من يظن أن الفوز بنتيجة المباراة سيكون سهلاً فهو مخطئ، مؤكداً أن «منتخب كوريا الشمالية يعد خصماً قوياً، وظهر واضحاً في مباراته الماضية حينما استطاع أن يتعادل أمام قطر وهو بـ10 لاعبين».

وقال بينتو في مؤتمر صحافي، أمس: «أتوقع أن تكون المباراة صعبة، منافسنا استطاع أن يظهر قوته في لقاء قطر، هو يريد أن يكون فوزه الأول على حسابنا، ولكننا نعرف كيف نخوض اللقاء، سنعمل على تقديم الأداء القوي الذي كنا قد ظهرنا به في الجولتين الأولى والثانية».

وحول مدى معرفته بمنافسه الذي يعد غير واضح لعدم توافر الكثير من المعلومات عنه، قال: «الخطة وطريقة اللعب وكل شيء قمت بمشاركته مع اللاعبين، ما نفكر فيه حالياً هو أنه علينا أن نستغل الفرص لحصد النقاط الثلاث، يجب أن نعمل بكل طاقتنا، وألّا نتهاون على الإطلاق».

وأشار بينتو إلى أن المران الختامي هو الوحيد الذي اكتملت فيه عناصر المنتخب، وقال: «الاستعدادات مرت بشكل جيد، لقد عملنا على الموازنة في التدريبات بين اللاعبين الذين شاركوا في الكثير من الدقائق مع فرقهم، والآخرين الذين خاضوا عدداً أقل من الوقت، ولكن عملياً فإن المران الختامي هو الوحيد الذي اكتملت فيه صفوفنا».