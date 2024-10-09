موعد مباراة مصر أمام موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

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يتأهب منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لخوض مباراتين هامتين في مسيرته بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، خلال شهر أكتوبر الجاري، أمام منتخب موريتانيا فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات القارية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا

يلعب منتخب مصر مع موريتانيا فى السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخوض لقاء الإياب أمام منتخب المرابطون يوم 15 من نفس الشهر في الجولة الرابعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

منتخب مصر على صدارة مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

يتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

وفاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى ضربة البداية على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وحقق منتخب مصر في اللقاء الثاني فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا وجاءت كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفي شوبير، خط الدفاع : رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف أحمد عيد، خط الوسط : محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا، خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - أسامة فيصل.