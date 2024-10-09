شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9 – 10 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9 – 10 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يقترب من ضم لاعب أجنبى خامس قبل غلق القيد.

الأهلى يقترب من ضم لاعب أجنبى خامس قبل غلق القيد

يواصل مسئولو النادى الأهلى البحث عن لاعب أجنبى سوبر من أجل تدعيم الخط الأمامى للفريق الأحمر قبل غلق باب القيد المحلى يوم 25 أكتوبر الجارى، فى ظل وجود رغبة من الإدارة والجهاز الفنى فى ضم لاعب جديد.

تعرف على موعد المؤتمر الصحفى والمران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر برنامج الفراعنة غدا الخميس قبل 24 ساعة على مباراته أمام موريتاينا، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب، وموعد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وانطلاق التدريب الختامي.

الزمالك: طلبنا تأجيل مباراة بيراميدز فى السوبر المصري لمدة ساعة

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إن ناديه أرسل خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة، يطالب خلاله بتأجيل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري لمدة ساعة.

التفاصيل الكاملة للترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي والعين

عقد اليوم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعًا مع دوتشيو تيكاتشي المنسق العام لنادي العين الإماراتي، ومعه طاقم إداري ضم كلًّا من عبيد الظاهري مدير العلاقات العامة والبروتوكول، ومحمد الخضر مسئول العلاقات العامة، وناصر الكاتبي منسق البطولات، وعمر حسين وأحمد الكعبي منسقي مكتب الجماهير، وذلك لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي مع العين في بطولة الإنتركونتيننتال والمحدد لها 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.. حضر من النادي أيضًا حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص.

حمد إبراهيم: مواجهة الطلائع احتكاك جيد وسنخوض معسكرا خارجيا فى قطر

أشاد حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بالتجربة الودية للفريق أمام طلائع الجيش. وفاز الإسماعيلي على نظيره طلائع الجيش، وديا بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية.

الزمالك لليوم السابع: لم يصلنا أي خطابات بوقف القيد وسنسدد مستحقات أشمبونج

أكد مصدر بنادى الزمالك أنه لم يصلهم أي خطابات تفيد بوقف إيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات الغانى بنجامين أشمبونج لاعب الفريق الكروي السابق خاصة مع انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للنادى لسداد أقساط اللاعب.

بيراميدز يهزم ينيل أنطاليا التركي 18-0 وديًا قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نادي ينيل أنطاليا التركي بنتيجة 18-0 في اللقاء الودي المقام بمعسكر تركيا، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية.

منتخب مصر للناشئين 2007 يخسر أمام روسيا 2-1 وديًا

خسر منتخب منتخب مصر مواليد 2007 أمام نظيره المنتخب الروسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الدورة الودية للشباب والناشئين التي يستضيفها اتحاد الكرة في الإسكندرية.