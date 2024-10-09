هيرنانديز لم يغتصب كريمليفا والسجن لمدة عامين في انتظارها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة ادعاء فتيات بالتعرض للاغتصاب من جانب المشاهير، وخاصة نجوم كرة القدم، وفي كافة القضايا يكون الجدل القانوني قائماً حول ما إذا كانت العلاقة قد تمت بالتراضي أم رغماً عنها، وفي غالبية القضايا تكون العلاقة بالتراضي، ثم تدعي الفتاة على اللاعب أنه اغتصبها، وهو أمر يصعب اثباته عملياً، مما يعرض اللاعبين للسجن في كثير من الحالات.

وقد ارتفعت حدة ووتيرة هذا النوع من القضايا في الفترات الأخيرة بسبب فتيات السوشيال ميديا، أو موديلز انستغرام الباحثات عن المال والشهرة على حساب نجوم ومشاهير كرة القدم، وفي المقابل لا يتمتع غالبية نجوم كرة القدم بالوعي، أو الالتزام خارج الملعب، مما يجعلهم فريسة سهلة في كثير من الأحيان.

السجن عامين؟

الجديد يتعلق بقضية عارضة أزياء مشهورة على إنستغرام، تُدعى لويزا كريمليفا، وهي روسية اسبانية، والتي تواجه السجن لعامين، بسبب الاعاء الكاذب على مدافع ميلان ثيو هيرنانديز بأنه اغتصبها.

في الواقع، ادعت المرأة المذكورة أن لاعب أتلتيكو مدريد وريال مدريد السابق اعتدى عليها جنسيا في سيارة بورشه كايين بالقرب من ملهى ليلي في إسبانيا في عام 2017.

وزعمت أن ثيو هيرنانديز تسبب في إصابتها في ركبتها بعد أن دفعها خارج السيارة.

وبحسب الصحافة الاسبانية لم تكن التحقيقات لصالح عارضة الأزياء الروسية الإسبانية كرمليفا، حيث عثر ممثلو الادعاء على لقطات من كاميرات المراقبة أظهرت أن العارضة أصيبت بإصابات في الركبة في سقوط عرضي خارج الملهى الليلي.

وزعموا في لائحة الاتهام أن كرمليفا تصرفت "بشكل خبيث" في اتهام هرنانديز باغتصابها لأنه رفض العودة إلى المنزل معها بعد ممارسة الجنس "بالتراضي" في السيارة.

ويواجه هيرنانديز محاكمة مقررة في الثامن والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) في محكمة بمدينة ملقة بكوستا دي سول.

وأخيرا، قال المدعون العامون في لائحة الاتهام قبل المحاكمة، إنهم يرغبون في الحكم على لويزا كريمليفا بالسجن لمدة عامين وغرامة تبلغ نحو 14 ألف يورو (12 ألف جنيه إسترليني) في حالة إدانتها.

وقد ثار عدد كبير من جماهير كرة القدم عبر منصات السوشيال ميديا، وطالبوا بسجن الموديل الروسية الاسبانية لفترات أطول من عامين، لكي تكون هناك وقفة قانونيةصارمة في وجه أي فتاة تدعي كذباً تعرضها للاغتصاب بهدف الابتزاز المالي أو الحصول على الشهرة.