جلسة مع حمدي وحضور لبيب.. تفاصيل مران الزمالك استعدادا للسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، في حضور أحمد مجدي المدرب المساعد.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وحرص المدير الفني على منح محمد حمدي بعض التعليمات الفنية الخاصة بمهام مركزه، وطالبه بالتركيز في الفترة الحالية خاصة وأنه سيكون له دور مع الفريق في المباريات المقبلة في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة في أكثر من بطولة.

كما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة فنية خلال المران وشهدت مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في إطار تجهيزه تدريجياً للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية مع التركيز على تطبيق بعض الجمل الخططية.

وفي المقابل حرص حسين لبيب رئيس النادي وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي عضوي مجلس الإدارة، على التواجد في المران من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة السوبر المحلي.

وحرص رئيس النادي وعضوي المجلس على الاطمئنان من عبد الواحد السيد مدير الكرة والبرتغالي جوزيه جوميز على استعدادات الفريق لبطولة كأس السوبر المحلي.

اقرأ أيضا:

"الموضوع كبر".. هل يضع الزمالك "أكبر قلعة رياضية" على بوابة النادي؟

نجم الأهلي السابق: شعبية الأحمر لا تقارن بالزمالك "زي السماء والأرض"